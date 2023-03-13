السعودية اليوم / وفد مجلس الشورى يزور جامعة الجوف ويعقد لقاءً مع مسؤوليها



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

زار وفدٌ من أعضاء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا, جامعة الجوف ، وكان في استقبالهم بمقر الجامعة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع و عددٌ من الوكلاء والعمداء وأعضاء هيئة التدريس.

وفي مستهل الاستقبال أشار مدير جامعة الجوف إلى الدور الذي يقوم به مجلس الشورى تشريعياً ورقابياً, مؤكداً على أهمية التعاون بين المجلس والمؤسسات التعليمية.

من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز المهنا أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للتعاون المستمر بين المجلس وأجهزة الدولة كافة، لافتًا النظر إلى اهتمام المجلس المتواصل بالتعليم والبحث العلمي ومخرجاتهما.

بعد ذلك شاهد الوفد فيلماً تعريفياً عن الجامعة منذ تأسيسها وأبرز البرامج التي تنفذها، ومواكبتها لدول العالم في استخدامات التقنيات الحديثة، ومساهمتها المجتمعية من خلال برامجها المتعددة.

كما اطلع وفد مجلس الشورى على مجسم مشاريع الجامعة ومعلومات تفصيلية عن نسبة الإنجاز فيها، والمرافق التي سيتم العمل على إنشائها.

وفي نهاية اللقاء أجاب مسؤولو جامعة الجوف على عددٍ من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء وفد من اللجان المتخصصة بمجلس الشورى مع طرح الحلول المناسبة لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الجامعة بما يعزز جودة مخرجاتها ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي في المملكة.

يذكر أنّ وفد اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز المهنا الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى منطقة الجوف يضم عددًا من أعضاء المجلس وهم الدكتور أسامة عارف، والدكتور حسن آل مصلوم، والدكتور متعب المطيري، وسعد السبتي، والدكتور سلطان القحطاني، والدكتور فيصل طميحي، ومبارك الدوسري، واللواء الركن محمد العجاحي، والدكتور محمد الجرباء، والدكتور مصلح الحارثي، والدكتورة مها السنان، ونايف الوطبان، والدكتورة نجوى الغامدي.

// انتهى //

13:14ت م

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