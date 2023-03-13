السعودية اليوم / بيئة الطائف تنظم ورشة عمل بعنوان "الممارسات الزراعية الصحيحة للورد الطائفي والمشمش"



الطائف 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف زيارات ميدانية إرشادية بمركز الشفا، وورشة عمل بعنوان " الممارسات الزراعية الصحيحة للورد الطائفي والمشمش في المدرجات الزراعية"، وذلك امتدادًا لسعي الإدارة العامة للإرشاد الزراعي إلى تنظيم واستدامة العمل الإرشادي لتطوير البرامج الإرشادية المتنوعة.

وتناولت الورشة الممارسات السليمة لتقليم الورد الطائفي وبعض نباتات الفاكهة، وعمليات التسميد وآليات استخدامها وفق حاجة النبات، إضافة إلى طرق تنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الآفات والأمراض.

كما ركزت على إرشاد المزارعين عن كيفية قطف أزهار الورد ومعاملات ما بعد القطف للمحافظة على الحد الأقصى من الزيت الطيار بالأزهار، و طرق تقليم نباتات المشمش ،وإيضاح أبرز الإصابات الحشرية والمرضية التي قد تصيبها.

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13:04ت م

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