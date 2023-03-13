السعودية اليوم / المملكة تشارك في الدورة التاسعة للجنة الفرعية لأنظمة ومعدات السفن



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

عقدت اللجنة الفرعية لأنظمة ومعدات السفن (SSE) في المنظمة البحرية الدولية imo اجتماعها في دورتها التاسعة الذي يضم وفد المملكة من ممثلي الجهات ذات العلاقة بالقطاع البحري برئاسة الهيئة العامة للنقل، ووممثلي imo من المتخصصين بأنظمة ومعدات السفن.

ويأتي الاجتماع بهدف مناقشة المتطلبات الفنية والتشغيلية لأنظمة ومعدات السفن، وتشمل أجهزة إنقاذ الحياة وتجهيزاتها، وأنظمة الكشف عن الحريق ومكافحته، حيث تقوم اللجنة برفع تقريرها النهائي إلى لجنة السلامة البحرية.

واتفق الجانبين خلال الاجتماع والمنعقد في لندن على مجموعة من المخرجات منها: الانتهاء من صياغة تعديلات المدونة الدولية لأجهزة الإنقاذ، وتوسيع العمل على استخدام حمض السلفونيك البيرفلوروكتاني في رغوات إخماد الحريق، والانتهاء من صياغة المدونة الدولية لسلامة عمليات الغوص، واستعراض لفصل من اتفاقية سولاس فيما يخص الحرائق على سفن الدحرجة.

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12:59ت م

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