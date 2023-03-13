

سكاكا 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

يشارك فريق التطوع الصحي بالمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف في مهرجان زيتون الجوف الدولي, والذي تنظمه أمانة المنطقة بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا ويستمر حتى 18 مارس الجاري.

وتتمثل مشاركة الفريق في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لزوار المهرجان من خلال تواجد عيادات للأطباء الاستشاريين بتخصصات مختلفة بشكل يومي, وتفعيل حملة قياس الضغط لتوعية المجتمع حول التحكم بضغط الدم, كما تشارك بحملة للتبرع بالدم, وقياسات الجسم عبر تفعيل حملة أعرف أرقامك, ويقوم الفريق من خلال مشاركة الإخصائيين الصحيين بتفعيل حملات توعية صحية بشكل يومي للزوار.

// انتهى //

12:57ت م

0073





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التطوع الصحي يشارك في مهرجان زيتون الجوف الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.