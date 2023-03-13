

الدمام 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم في مكتبه بالإمارة, رئيس مجلس إدارة جمعية معمار الدكتور إبراهيم مبارك النعيمي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا لسموه عرضاً عن أعمال ونشاطات الجمعية.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي تقدمها الجمعية للمساهمة في دعم مشاريع الإسكان التنموي والتكاتف مع بقية الجهات المختصة وتقديم الاستشارات والحلول الهندسية المبتكرة.

بدوره أوضح الدكتور النعيمي أن الجمعية متخصصة في تقديم استشارات الدراسات والبحوث والتصاميم الهندسية وإدارة المشاريع في مجال الإسكان التنموي، وعقد الشراكات والاتفاقيات المجتمعية الفعالة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لتوفير السكن الكريم المستدام للأسرة المحتاجة، مشيداً بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وتوجيهاته السديدة واهتمامه بمنظومة العمل الخيري في المنطقة.

// انتهى //

12:53ت م

0069





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل رئيس جمعية معمار وأعضاء مجلس الإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.