السعودية اليوم / أمانة جازان ترفع 1710 أمتار مكعب من مخلفات البناء والهدم بمحافظة أبو عريش



أبو عريش 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش خلال شهر فبراير الماضي، 1710 أمتار مكعب من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية قامت بإزالة ورفع 21 سيارة متهالكة، وتسوير 15 مبنى تحت الإنشاء، وإزالة ورفع 291 حاجزاً من الحواجز الخرسانية.

وبيَّن أن البلدية تقف على كل الملاحظات والبلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي أو من خلال ما يرسله المتطوعون، مؤكداً ضرورة التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر تطبيق بلدي لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.

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12:52ت م

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