السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي يُطلق حملة تبرع لدعم مخزون بنوك الدم في العاصمة المقدسة



بريدة 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

أطلق تجمع القصيم الصحي اليوم ، حملة "دمي لضيوف الرحمن" والتي تستهدف دعم مخزون بنوك الدم في العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" خلال شهر رمضان من العام الهجري الحالي 1444.

وأفاد التجمع أن الحملة التي أقيمت بالتعاون مع جمعية دمي وبإشراف بنك الدم الإقليمي بالمنطقة، حظيت بمشاركة فاعلة من منسوبي التجمع الذين استجابوا للحملة وبادروا بالتبرع بدمائهم لصالح تعزيز وفرة بنوك الدم في المنشآت الصحية التابعة للعاصمة المقدسة التي تستقبل خلال شهر رمضان أعداداً كبيرة من الزوّار والمعتمرين من مختلف دول العالم إضافة إلى المواطنين والمقيمين.

وشدد التجمع على أهمية التفاعل مع مبادرات وحملات التبرع الطوعي بالدم لصالح المرضى والمحتاجين لتحقيق وفرة كافية في الفصائل المختلفة، ودعم جميع بنوك الدم، والمساهمة الإنسانية في إنقاذ الأرواح البشرية، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي ومبادرات المسؤولية المجتمعية.

ونوه تجمع القصيم الصحي بأنه نفذ 931 حملة للتبرع بالدم خلال العام الماضي 2022م، كما بلغ إجمالي عدد وحدات الدم المتبرع بها لبنوك الدم في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالتجمع 20 ألفاً و378 وحدة من مختلف الفصائل.

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12:51ت م

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