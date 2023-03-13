السعودية اليوم / أكثر من 1000 مستفيد من خدمات الرعاية الصحية في مهرجان سفاري بقيق



الدمام 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية التوعوية في مستشفى بقيق العام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي في مهرجان "سفاري بقيق" في نسخته الخامسة، والتي اختتمت فعالياته أول أمس ، أكثر من 1000 مستفيد.

وتضمنت الفعاليات والخدمات التي جرى تنفيذها من قبل الفريق الصحي؛ تفعيل اليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي للسمنة، وذلك من خلال ركن التغذية الصحية الذي رمى إلى تقديم النصائح والإرشادات لجميع أفراد المجتمع عن أهمية التغذية الصحية السليمة في الوقاية من الأمراض وأهمية النشاط الرياضي للحد من انتشار السمنة وتجنب مخاطرها.

وجرى إقامة العديد من المبادرات التوعوية المتنوعة منها "اعرف أرقامك" والتي هدفت إلى التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر في صحة الفرد وتشمل معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم، ويمكن للمستفيد إدخال ومتابعة أرقامه الصحية عبر تطبيق "صحتي" بكل يسر وسهولة حيث يساعده التطبيق على المتابعة والإرشادات الصحية.إضافة إلى ركن التوعية بالاستخدام الأمثل للأدوية والمضادات الحيوية ويهدف إلى تقديم النصائح الطبية في كيفية التعامل مع الأدوية وطريقة تخزينها ومدة صلاحيتها بعد الفتح كما تم التركيز على الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وركن لتعزيز الممارسات الصحيحة الذي يهدف إلى الحفاظ على نظافة الفم والأسنان لتجنب مشاكلها، بالأخص تسوس الأسنان والتهاب اللثة وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

كما جرى التوعية بسرطان الثدي لرفع أهمية الكشف المبكر عنه، وتشجيع النساء من الفئة المستهدفة على إجراء أشعة الماموغرام، وأيضاً أمراض سرطان القولون والأسباب المؤدية إلى الإصابة به للأشخاص من عمر 50 سنة فأكثر.

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12:31ت م

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