السعودية اليوم / أمطار متفرقة على منطقة جازان



جيزان 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

هطلت اليوم ، أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت محافظات الداير ، والريث ، والعيدابي ، وهروب، وفيفا، والعارضة ، وبيش، والدرب، وأبوعريش ، والطوال ، وصامطة ، وأحد المسارحة ، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

11:05ت م

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