السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تنظم معرض يوم العلم



الأحساء 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

نظمت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء أمس، معرض يوم العلم، ضمن مشاركة الجامعة بالاحتفاء بمناسبة "يوم العلم" الذي يوافق 11 مارس من كل عام.

وتضمن المعرض أركانًا تبرز قيمة العلم الأصيلة ومراحله عبر التاريخ.

وأكد رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، أن تحديد يوم الاحتفاء بالعَلم يعكس تجسيدًا لما توليه الحكومة الرشيدة - حفظها الله - من عناية واهتمام برمزية العَلم، ودلالته وقيمته التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، ولما يشكله العَلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرًا من مظاهر قوة الدولة وسيادتها.

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11:02ت م

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