السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يفتتح غداً أعمال المؤتمر الدولي للأفاق المستقبلية لزراعة الزيتون والنهوض بصناعاته بجامعة الجوف



سكاكا 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف غدًا " المؤتمر الدولي للأفاق المستقبلية لزراعة الزيتون والنهوض بصناعاته " ، كما سيدشن سموه معرض " آفاق " إضافة إلى رعاية توقيع عدد من الاتفاقيات وذلك في المدينة الجامعية بسكاكا.

وأوضح رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع أن المؤتمر يأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز التنمية المستدامة في منطقة الجوف في مجال الزيتون وإنتاج مشتقاته، كونها رائدة في هذا المجال، مؤكدًا سعي الجامعة نحو تقديم حلول ابتكارية في مجال زراعة الزيتون وصناعاته وفق أعلى الممارسات والمعايير، مثمناً لسمو أمير المنطقة رعايته للمؤتمر، ضمن جهود سموه الحثيثة للارتقاء بالمنطقة، وحرص سموه على أبنائه طلاب وطالبات الجامعة.

كما أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نبيل الرويلي أن المؤتمر يجمع الأطياف

وأبان عميد كلية العلوم الدكتور أحمد السياط أن المؤتمر يحوي على عدد من المحاور وبمشاركة محلية ودولية، حيث استقبل المؤتمر 107 أبحاث وملصقات علمية، تم قبول 66 بحثاً وملصقاً علمياً للنشر في المؤتمر.

// انتهى //

10:59ت م

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سكاكا 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف غدًا " المؤتمر الدولي للأفاق المستقبلية لزراعة الزيتون والنهوض بصناعاته " ، كما سيدشن سموه معرض " آفاق " إضافة إلى رعاية توقيع عدد من الاتفاقيات وذلك في المدينة الجامعية بسكاكا.وأوضح رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع أن المؤتمر يأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز التنمية المستدامة في منطقة الجوف في مجال الزيتون وإنتاج مشتقاته، كونها رائدة في هذا المجال، مؤكدًا سعي الجامعة نحو تقديم حلول ابتكارية في مجال زراعة الزيتون وصناعاته وفق أعلى الممارسات والمعايير، مثمناً لسمو أمير المنطقة رعايته للمؤتمر، ضمن جهود سموه الحثيثة للارتقاء بالمنطقة، وحرص سموه على أبنائه طلاب وطالبات الجامعة.كما أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نبيل الرويلي أن المؤتمر يجمع الأطياف السعودية والعربية والعالمية تحت سقف واحد للبحث والعمل على تقديم حلول مبتكرة لإنتاج الزيتون بهدف تعزيز دور المنطقة الريادي من خلال إثراء المعرفة في هذا المجال.وأبان عميد كلية العلوم الدكتور أحمد السياط أن المؤتمر يحوي على عدد من المحاور وبمشاركة محلية ودولية، حيث استقبل المؤتمر 107 أبحاث وملصقات علمية، تم قبول 66 بحثاً وملصقاً علمياً للنشر في المؤتمر.// انتهى //10:59ت م0035

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