

الباحة 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

كثفت أمانة منطقة الباحة اليوم، فرق ‫الطوارئ‬ في شوارع وميادين المنطقة، وتوزيع مكثف على المناهل وشبكات تصريف الأمطار للتأكد من عدم وجود أي عوائق قد تحول دون تصريف المياه.

وأوضحت الأمانة أنها سخرت جميع الإمكانات الآلية والبشرية، داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مواقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940، مؤكدةً جاهزية فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمدربة على مثل هذه الحالات، حيث جرى الانتهاء من تنظيف قنوات التصريف ومجاري السيول التي ستسهم في تصريف مياه الأمطار، مع التركيز على المواقع التي تشهد تجمعًا للمياه ومتابعتها بشكل مستمر وتكثيف الفرق والمعدات لإزالة تجمعات الأمطار باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقًا.

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10:51ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الباحة‬ تُسخِّرُ إمكاناتها لمواجهة آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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