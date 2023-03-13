السعودية اليوم/ افتتاح فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان بالشرقية



الدمام 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

افتتح الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي أمس، فعالية الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي"، وذلك بمركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية "سايتك" في محافظة الخبر.

وتهدف الفعالية التي تنظمها إدارة طب وجراحة الأسنان بالتجمع، وتستمر لمدة خمسة أيام، إلى توعية أفراد المُجتمع وخصوصاً الأطفال وأولياء الأمور بأهمية وكيفية العناية بالأسنان، وتفعيل دور مؤسسات المُجتمع في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية، والدور الوقائي للقوى العاملة في مجال الأسنان، ومشاركة مُقدمي الخدمات الصحية في تنفيذ البرامج الوقائية الخاصة بصحة الفم والأسنان.

وتتنوع أركان الفعالية ــ التي تستهدف أفراد المُجتمع من الأطفال، وأولياء الأمور، والأطباء والعاملين في القطاعات الصحية لتثقيفهم بالعناية بصحة الفم والأسنان وأثرها على صحة الفرد ــ ما بين التثقيف الصحي، ومضاعفات مرض السكري وتأثيره على صحة الفم والأسنان، والسلوكيات الصحية وأثرها على صحة الفم والأسنان، وأنا أستطيع لذوي أصحاب الهمم، والتعريف بالخدمات الجديدة صحة الفم، والفحص، والأطفال والترفيه.

يشار إلى أن نسبة الإصابة بأمراض الفم والأسنان في دول مجلس التعاون تفوق كثيراً من الدول المُتقدمة والنامية على حد سواء فقد استلزم ذلك تضافر الجهود وبذل كل ما في شأنه خفض نسبة الإصابة بتلك الأمراض وخصوصاً الإصابة بتسوس الأسنان لدى الكبار والصغار، وعلى حسب توصيات وزارة الصحة بإقامة وتنفيذ فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان بالمملكة فقد اعتزمت إدارة خدمات طب وجراحة الأسنان بتجمع الشرقية الصحي على تفعيلها لنشر الوعي لكافة أفراد المُجتمع حول صحة الفم والأسنان.

// انتهى//

10:36ت م

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