السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يطلع على سير العمل في مشروع الطوير الأثري ويلتقى بفريق البحث والتنقيب



سكاكا 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، موقع طوير الأثري بمدينة سكاكا، واطلع على سير أعمال التنقيبات الأثرية التي تؤكد العمق التاريخي للمنطقة .

وفور وصول سموه إلى مقر التنقيب كان في استقباله مدير عام فرع هيئة التراث بالمنطقة ياسر بن إبراهيم العلي، وفريق التنقيب المكون من خبراء سعوديين، حيث استمع سموه لشرح مفصل عن أبرز أعمال التنقيب في موقع الطوير وفي منطقة الجوف وأبرز النتائج المتحققة.

ونوّه سموه باهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله -، بقطاع التراث والحفاظ عليه لما يشتمل عليه الوطن من العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، مؤكداً أهمية إبراز التراث الثقافي لمنطقة الجوف كون هذه المنطقة من أغنى مناطق المملكة بالإرث الإنساني وذلك لقدم الاستيطان بالمنطقة وموقعها الجغرافي المميز و توسطها بين مواقع الحضارات، وأضاف سموه تعمل الهيئة في المنطقة على العديد من البرامج التي تخدم آثارها وفق رؤية

// انتهى //

10:33ت م

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سكاكا 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، موقع طوير الأثري بمدينة سكاكا، واطلع على سير أعمال التنقيبات الأثرية التي تؤكد العمق التاريخي للمنطقة .وفور وصول سموه إلى مقر التنقيب كان في استقباله مدير عام فرع هيئة التراث بالمنطقة ياسر بن إبراهيم العلي، وفريق التنقيب المكون من خبراء سعوديين، حيث استمع سموه لشرح مفصل عن أبرز أعمال التنقيب في موقع الطوير وفي منطقة الجوف وأبرز النتائج المتحققة.ونوّه سموه باهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله -، بقطاع التراث والحفاظ عليه لما يشتمل عليه الوطن من العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، مؤكداً أهمية إبراز التراث الثقافي لمنطقة الجوف كون هذه المنطقة من أغنى مناطق المملكة بالإرث الإنساني وذلك لقدم الاستيطان بالمنطقة وموقعها الجغرافي المميز و توسطها بين مواقع الحضارات، وأضاف سموه تعمل الهيئة في المنطقة على العديد من البرامج التي تخدم آثارها وفق رؤية السعودية 2030. مثنياً سموه على فريق العمل وجهود الهيئة المبذولة بالمنطقة .// انتهى //10:33ت م0028

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يطلع على سير العمل في مشروع الطوير الأثري ويلتقى بفريق البحث والتنقيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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