

الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

قدمت وزارة الصحة خلال العام الماضي 51,150,193 زيارة لخدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في جميع مناطق المملكة .

وبينت الوزارة أن تلك الزيارات شملت المراكز الصحية، والعيادات المتنقلة، والافتراضية, إضافة إلى خدمات لقاح

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية

// انتهى //

10:00ت م

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الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واسقدمت وزارة الصحة خلال العام الماضي 51,150,193 زيارة لخدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في جميع مناطق المملكة .وبينت الوزارة أن تلك الزيارات شملت المراكز الصحية، والعيادات المتنقلة، والافتراضية, إضافة إلى خدمات لقاح كورونا في المراكز الصحية، حيث تمت تغطية 1754 تجمعاً سكانياً، بما فيها الطرفية للخدمات الصحية الأساسية، وتمثل 93.9% من مستهدف التجمعات في المحافظات والقرى والهجر، مشيرة إلى أنه جرى تغطية المدن الرئيسية بنسبة 100%، وتنفيذ 365.264 زيارة للعيادات الافتراضية في المراكز الصحية، وتقديم لقاح كورونا كوفيد 19 لـ 6.055.536 مستفيداً عن طريق المراكز الصحية، إضافة إلى اعتماد 683 مركزاً صحياً من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، إلى جانب تطوير وتشغيل 29 مركزاً صحياً في جميع المناطق.وأكدت أن ذلك يأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية.// انتهى //10:00ت م0022

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الصحة": أكثر من 51 مليون زيارة منزلية لخدمات الرعاية الصحية الشاملة السعودية اليوم 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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