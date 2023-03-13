السعودية اليوم / عضو هيئة كبار العلماء يلتقى منسوبي القوات البحرية ويحاضر عن مفهوم البيعة وأحكامها



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

التقى معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد اليوم قيادات وعدد من منسوبي القوات البحرية في لقاء بعنوان "البيعة وأحكامها" ضمن برنامج القيم العليا للإسلام الذي تنظمه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء, بحضور معالي قائد القوات البحرية الفريق فهد الغفيلي .

وأثنى معالي الدكتور يوسف بن سعيد في مستهل اللقاء على جهود أبناء الوطن العسكريين من مختلف القطاعات، مبينًا مفهوم البيعة وأحكامها, ووجوبها والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة كما تطرق إلى مكانتها في تماسك المجتمع وتحقيق الاستقرار والأمن، مستشهدًا بقصص ومواقف من عصور الإسلام تظهر هذه المكانة والدور .

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن البرامج العلمية التي تنظمها الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بهدف تعزيز الأمن الفكري والقيمي من خلال برامج التوعية المستمرة المنبثقة من أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، ويتولى القيام بذلك أعضاء هيئة كبار العلماء وأمينها العام عبر زيارات مجدولة تشمل مناطق المملكة كافة، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع.

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