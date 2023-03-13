السعودية اليوم / جامعة طيبة تنظّم غداً "ملتقى التوعية بأضرار المخدرات" والمعرض المصاحب



المدينة المنورة 21 عبا ن1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

تنظم جامعة طيبة بالشراكة مع وزارة الحرس الوطني والمديرية العامة للمكافحة المخدرات غداً "ملتقى طيبة الأول للتوعية بأضرار المخدرات" والمعرض المصاحب, وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

ويشتمل الملتقى على محاضرات يقدمها مختصون وأكاديميون على مدار يومين تتناول جوانب الوعي الفكري ودوره في الوقاية من المخدرات, والآثار والعوامل النفسية والاجتماعية والصحية للإدمان وتعاطي المخدرات, إضافة إلى دور الجامعات في الوقاية منها.

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