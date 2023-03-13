السعودية اليوم / " رئاسة الحرمين" تنظم جولات ميدانية للتأكد من منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، جولات ميدانية للتأكد من منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام لقاصدي بيت الله الحرام، منها الاعتكاف، ووحدة شؤون الصائمين، وإدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام.

وناقش الوكيل المساعد للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد الندوي خلال الجولة, الخطط والمبادرات والبرامج التطويرية التي من شأنها تلبي احتياجات ضيوف بيت الله الحرام، وتعينهم على أداء عباداتهم في بيئة صحية آمنة وفق أعلى معايير الجودة الخدمية وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية والتطويرية للرئاسة العامة.

واطلع الندوي خلال الجولة على الاستعدادات الخاصة، وإعداد الضوابط والإجراءات اللازمة داخل المسجد الحرام، ومراعاة تطبيق الشروط والضوابط بما يضمن إثراء تجربة الزائر والمعتمر داخل الحرم المكي الشريف.

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