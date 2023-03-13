شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الملك.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، إلى قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين اتحاد جدة والفيحاء ضمن منافسات الدور الربع النهائي من كأس الملك 2022/2023.

تعرف على موعد مباراة اتحاد جدة والفيحاء والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يقع اتحاد جدة ضيفًا على الفيحاء مساء اليوم، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الفيحاء اليوم في كأس الملك

من المتوقع أن يدخل الضيوف بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في الدفاع: مدالله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود

وفي خط الوسط: طارق حامد - هنريكي - إيجور كورنادو - عبد العزيز البيشي

شق الهجوم: رومارينهو - عبد الرزاق حمدالله