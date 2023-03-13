شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى قمة سعودية من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد والفيحاء، ضمن منافسات الدوري الربع النهائي من كأس الملك.

ويتطلع الاتحاد إلى تحقيق فوز لا بديل عنه، والبقاء في صراع الحصول على لقب كأس الملك، ليحقق البطولة الثانية له في الموسم الحالي.

بينما يطمح الفيحاء إلى تحقيق فوز

نتيجة مرضية لجماهيره في عقر داره، لا بديل عنها إلا الفوز والتأهل إلى الدور النصف النهائي من كأس الملك في نسخته الجارية.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي في السطور التالية..

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا على الفيحاء مساء الإثنين المقبل الموافق 13 من شهر مارس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل شبكة قنوات "SSC" جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وكذلك جميع مجريات بطولة كأس الملك، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.