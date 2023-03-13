10 قرارات توظف ربع مليون سعودي - #عاجل

أسهمت 10 قرارات توطين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العام الماضي، في دخول 250 ألف مواطن ومواطنة لسوق العمل، فيما أصدرت الوزارة 1.700 مليون وثيقة عمل حر، و77 ألف عقد عمل عن بعد.

وعالجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو 7 آلاف خدمة العام الماضي، فيما بلغ عدد التعاملات الكلي لطلبات الخدمات 1.009.028 طلبا، في وقت بلغ عدد الخدمات 19 خدمة، أسهمت في رفع معدل الرقمنة والإتمام للعام الماضي.

18% تأييد

استحوذت خدمة تأييد التعاقد على إجمالي التعاملات الكلي لطلبات الخدمة البالغة 183.955 ألف طلب بنحو 18.23%، وحلت خدمة صرف بطاقة التسهيلات المرورية ثانيا بـ12.29% بإجمالي 124.010 ألف طلب، وإصدار مشهد إعاقة ثالثا بـ11.75% بإجمالي 118.590 ألف طلب، وخدمة طلب بطاقات تخفيض أجور الإركاب رابعا بـ10.41% بإجمالي 105.049 ألف طلب، وخدمة الأجهزة الطبية خامسا بـ9.03% بإجمالي 91.146 ألف طلب.

صدارة التوثيق

تصدرت خدمة التوثيق إجمالي الشكاوى على الخدمات بـ34.21%، حيث بلغ إجمالي الشكاوى 2512 شكوى، وحلت شكاوى خدمة بيان ثانيا بـ32.87%، والتي بلغت 2413 شكوى، وشكاوى خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة ثالثا بـ14.95% بإجمالي 1098 شكوى، وشكاوى خدمة البيانات الوظيفية رابعا بـ8.37% بإجمالي 615 شكوى، وخدمة التظلمات خامسا بـ2.77% بإجمالي 204 شكاوى.

زيارات رقابية

بلغ إجمالي الزيارات الرقابية على مختلف القطاعات بمختلف مناطق المملكة 1.400 مليون زيارة رقابية العام الماضي، وجرى اعتماد أكثر من 200 ألف عامل بأسلوب العمل المرن، واستفادة 4.3 ملايين من الخدمة، و600 جهة من خدمات منصة مسار، وبلغ عدد العمليات المنفذة أكثر من مليون عملية منفذة.

أنشطة وخدمات

5 أنشطة تتصدر شكاوى الخدمات

7341 شكاوى على الخدمات

1.009 مليون إجمالي التعاملات لطلبات الخدمات

19 خدمة

%18 تأييد التعاقدات

%34 شكاوى التوثيق

ــــــــــــــــــ الأكثر تعاملات للطلبات

تأييد التعاقد: 183.9 ألفا

بطاقة التسهيلات المرورية: 124 ألفا

مشهد إعاقة: 118.5 ألفا

تخفيض أجور الإركاب: 105 آلاف

الأجهزة الطبية: 91 ألفا

ـــــــــــــ الأكثر شكاوى

التوثيق: 34%

بيان: 33%

الإعانة المالية لذوي الإعاقة: 15%

البيانات الوظيفية: 8%

التظلمات: 3%