شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحدد شروطه للانتقال إلى الهلال السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى صفوف فريق الهلال السعودي بالمريكاتو الصيفي القادم.

موقف ميسي من مفاوضات الهلال

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الوئام"، عن أخر تطورات مفاوضات الهلال السعودي مع ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان قد تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عرضًا من نادي الهلال، إلا أن ميسي لم يرفض المفاوضات، ولكنه فاجئ إدارة فهد بن نافل بطلبات مالية ضخمة.

شرط ميسي الوحيد للانتقال إلى الهلال السعودي بالمريكاتو الصيفي القادم

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وأوضحت التقارير عن طالب ليونيل ميسي، بالحصول على 600 مليون دولار في الموسم الواحد، في حين أن عرض الهلال الرسمي كان 200 مليون دولار في الموسم.

وأكدت الصحيفة، على أن إدارة الهلال رفعت عرضها، لميسي، إلى إلى 350 مليون دولار في الموسم، على أن يصل والد ميسي للمملكة العربية السعودية خلال أيام للتفاوض بشكل رسمي.

والجدير بالذكر أن ليونيل ميسي، تلقى عروضًا من نادي الاتحاد وبرشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى عرض الزعيم الهلالي.