شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات إصابة ثنائي الهلال قبل مواجهة الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الفتح، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجاري في إطار منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال ضد الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تدريباته مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الفتح، على ستاد "الملز"، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تطورات إصابة ثنائي الهلال

وواصل اللاعب سالم الدوسري، برنامجه التأهيلي على فترتين صباحية ومسائية، في الوقت ذاته، أجرى المالي موسى ماريجا مرانا لياقيا في صالة الإعداد البدني، بأداء تدريبات متنوعة بالكرة.

اختتم المدير الفني رامون دياز، المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

ويتواجد الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، حيث يتبقى للزعيم لقائين مؤجلين.