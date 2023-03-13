شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يكشف أسباب الخسارة أمام الرياض في دوري يلو السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة أمام نظيره نادي الرياض، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة دوري يلو السعودي موسم 2022-2023.

أسباب خسارة الأهلي أمام الرياض في دوري يلو

وتحدث اللاعب محمد المجحد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه من الخسارة أمام الرياض، في دوري يلو الدرجة الأولى.

وقال محمد المجحد في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الأهلي والرياض: "المدرب طلب مني اللعب في مركز الظهير الأيمن، بسبب الإصابات الموجودة في هذا المكان، وأنا أتحمل المسؤولية وليس بجديد علي اللعب في خانة الظهير".

وأضاف لاعب الأهلي: "بصراحة لا نستحق الفوز، كنا غائبين تماما خلال شوط المباراة الأول، الجمهور حضر ولكنا نحن اللاعبين لم نتواجد للأسف".

وتابع المجحد: "لم نكن في مستوانا، والأمر لا يعود للتحضير النفسي للمباراة، طموح الأهلي غير موجود في دوري الدرجة الأولى أصلا، نحن متصدرين، وطموحنا الكيان هو طموح الجمهور، إن شاء الله بنوصل لدوري روشن ونراضي جماهيرنا".

موقف الأهلي من جدول ترتيب دوري يلو

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الأهلي عند 52 نقطة من 25 مباراة، ليبقى في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى، بفارق نقطتين عن الحزم، الذي يواجه أحد في مباراة الجولة الخامسة والعشرين، بينما رفع الرياض رصيده إلى 48 نقطة، ليحتل المركز الثالث.