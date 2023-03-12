السعودية اليوم / رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يستقبل مشرف الإعلام الرسمي الفلسطيني



جدة 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

التقى رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي الدكتور عمرو الليثي، أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، المشرف العام على الإعلام الرسمي بفلسطين الوزير أحمد عساف .

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على افتتاح مكتب للاتحاد في دولة فلسطين عقب شهر رمضان القادم، وسيكون المكتب اخباري لدعم وتعزيز القضية الفلسطينية.

كما تناول اللقاء مناقشة تنفيذ عدد من الدورات المتخصصة والمتقدمة في مجال التصوير والإخراج والإضاءة في مجالات السينما والدراما لتأهيل الكوادر الفنية والإعلامية الفلسطينية.

وأعرب الوزير أحمد عساف عن ترحيبه بافتتاح مكتب لإذاعات وتليفزيونات التعاون الاسلامي بفلسطين، مؤكدا على دعمه لتوفير الخدمات اللوجستية لمكتب الاتحاد بفلسطين للقيام بدوره على أكمل وجه.

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