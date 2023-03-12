السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 2127 طالبا من كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني



الجبيل 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم، حفل تخريج طلاب كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني، البالغ عددهم 2127 خريجا، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، وذلك في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

وثمن سموه ما تقدمه الكلية من تخصصات صناعية مطلوبة في سوق العمل، منوها بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - لهذه الكليات التي تسهم في تأهيل الشباب وتمكينهم في التخصصات الصناعية والمهنية.

من جهته أشاد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف في كلمة له خلال الحفل، بكلية الجبيل الصناعية ومعد الجبيل التقني، وبالفرص الوظيفية التي يحظى بها خريجوها في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه خلال هذا العام تخرج من هذا الصرح 2484 طالبا وطالبة لينضموا إلى أكثر من 18 ألف شاب وشابة تخرجوا من هذا الصرح منذ تأسيسه قبل أكثر من 30 عاما متسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات العالية ليحققوا الإضافة المنشودة في سوق العمل الصناعي.

ثم ألقى مدير عام التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور فادي الفياض كلمة شكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر، ولمنسوبي الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بالجبيل على جهودهم العظيمة، وللطلاب وأسرهم.

عقب ذلك ألقى الطالب حمزة بن رشيد السعيد كلمة الخريجين، أعرب خلالها عن شكره البالغ إلى سمو أمير الشرقية لرعايته الحفل ومشاركته فرحة أبنائه الطلاب، وللكادر التعليمي والإداري بكلية الجبيل الصناعية، ومعهد الجبيل التقني، ولقيادات الهيئة الملكية لما تقدمه من جهود لدعم الحركة التعليمية للاستثمار في أجيال المستقبل.

بدوره استعرض وكيل القطاع لشؤون الطلاب الدكتور محمد بن سعيد الهاجري، التخصصات وأعداد الخريجين والوقفة الأكاديمية.

وتضمن الحفل عرض فيلم يحمل عنوان "أنت المحتوى المحلي"، وأوبريت غنائي بعنوان "راية العز"، وتكريم الطلاب الحاصلين على مراتب الشرف الأولى، وشركاء النجاح، والشركات الراعية للحفل.

// انتهى //

23:59ت م

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