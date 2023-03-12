السعودية اليوم / "مسيرة العلم" تعلن إسدال الستار على مهرجان سفاري بقيق



بقيق 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أسدل الستار مساء أمس على مهرجان سفاري بقيق لتراث الصحراء الخامس، بمسيرة الاحتفاء بيوم العلم، بمشاركة 63 فارسًا وهجانًا يحملون الأعلام

وبدأت المسيرة من جوف بني هاجر بمحافظة بقيق، حتى وصلت إلى موقع مهرجان سفاري بقيق، ولقيت تفاعلًا كبيرًا من قبل زوار المهرجان.

وشهدت فعاليات "سفاري بقيق" الخامس، على مدى 10 أيام حضوراً كبيراً جاوز 30 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة رحلات سفاري على ظهور الإبل، ومسابقة صيد الصقور، ومضارب البادية المحيطة في الميدان التراثي، بالإضافة إلى السوق الشعبي الذي يضم المنتجات الغذائية والتراثية وأعمال ومشغولات الأسر المنتجة.

كما اشتمل "سفاري بقيق" على عروض استعراضية للهجَّانة، وسباقات الخيل العربية الأصيلة، إضافةً إلى عدد من الفنون والفلكلورات الشعبية.

// انتهى //

23:51ت م

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بقيق 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسأسدل الستار مساء أمس على مهرجان سفاري بقيق لتراث الصحراء الخامس، بمسيرة الاحتفاء بيوم العلم، بمشاركة 63 فارسًا وهجانًا يحملون الأعلام السعودية ، ويرددون الأناشيد والأهازيج الوطنية على امتداد 12 كيلومترًا.وبدأت المسيرة من جوف بني هاجر بمحافظة بقيق، حتى وصلت إلى موقع مهرجان سفاري بقيق، ولقيت تفاعلًا كبيرًا من قبل زوار المهرجان.وشهدت فعاليات "سفاري بقيق" الخامس، على مدى 10 أيام حضوراً كبيراً جاوز 30 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها.وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة رحلات سفاري على ظهور الإبل، ومسابقة صيد الصقور، ومضارب البادية المحيطة في الميدان التراثي، بالإضافة إلى السوق الشعبي الذي يضم المنتجات الغذائية والتراثية وأعمال ومشغولات الأسر المنتجة.كما اشتمل "سفاري بقيق" على عروض استعراضية للهجَّانة، وسباقات الخيل العربية الأصيلة، إضافةً إلى عدد من الفنون والفلكلورات الشعبية.// انتهى //23:51ت م0292

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