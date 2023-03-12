السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يقيم حفل استقبال لأهالي محافظة وادي الدواسر



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل استقبال لأهالي محافظة وادي الدواسر بمناسبة زيارته التفقدية للمحافظة، وذلك بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز

وبعد عزف السلام الملكي بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة الرياض بمناسبة الزيارة الكريمة، مشيراً إلى التطور الذي تشهده المحافظة في ظل الدعم السخي من قبل القيادة الرشيدة وما تحظى به المحافظة وكافة محافظات المنطقة من اهتمام لمواكبة رؤية المملكة 2030، وفق توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور أوبريت وطني بعنوان "راية فخر"، تلاه عرض مرئي عن محافظة وادي الدواسر بعنوان "البلد الطيب".

وفي نهاية الحفل شارك سموه في العرضة النجدية.

// انتهى //

23:50ت م

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الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسأقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل استقبال لأهالي محافظة وادي الدواسر بمناسبة زيارته التفقدية للمحافظة، وذلك بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية وبعد عزف السلام الملكي بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة الرياض بمناسبة الزيارة الكريمة، مشيراً إلى التطور الذي تشهده المحافظة في ظل الدعم السخي من قبل القيادة الرشيدة وما تحظى به المحافظة وكافة محافظات المنطقة من اهتمام لمواكبة رؤية المملكة 2030، وفق توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.بعد ذلك شاهد سموه والحضور أوبريت وطني بعنوان "راية فخر"، تلاه عرض مرئي عن محافظة وادي الدواسر بعنوان "البلد الطيب".وفي نهاية الحفل شارك سموه في العرضة النجدية.// انتهى //23:50ت م0290

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