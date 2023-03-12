السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية في مداس تعليم الشرقية ليوم غدٍ الاثنين



الدمام 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم الشرقية ليوم غدٍ الاثنين، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر منصة "مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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23:21ت م

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