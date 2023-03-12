السعودية اليوم / جامعة الباحة تعلق الدراسة الحضورية ليوم غد



الباحة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة الباحة بالمنطقة، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الاثنين.

وأوضحت الجامعة, أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية, وستكون المحاضرات لليوم الدراسي غداً "عن بُعد".

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22:33ت م

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