شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إصابة نجم الاتفاق قبل مواجهة الهلال في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره نادي الهلال، وذلك مساء يوم السبت القادم في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

حجم إصابة نجم الاتفاق السعودي

وأعلن نادي الاتفاق عن إصابة اللاعب يوسف نياكاتي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بتمزق في العضلة الخلفية، في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة الهلال في الدوري السعودي.

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة يوسف نياكاتي، بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ويحتاج من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل.

موقف الهلال والاتفاق من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الرابع، برصيد 36 نقطة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين أمام الفيحاء والخليج.

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال والاتفاق، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.