شكرا لقرائتكم خبر «يوم العلم» يعزز قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الناشئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء لدى الأجيال الناشئة، تواصلت أمس احتفالات وزارة التعليم بيوم العلم السعودي في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي وإدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات، بالتزامن مع انتظام الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية؛ لتعزيز قيمة العلم الوطني وأهمية احترامه لدى أبناء وبنات المملكة، والتأكيد على قيمة العلم ورمزيته ودلالاته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية.

ونظمت الوزارة عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة ضمن احتفائها بهذه المناسبة الوطنية، حيث توشحت مباني ومقراتها بكافة قطاعاتها وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بالمناطق والمحافظات بعلم المملكة، ورفع العلم في الطابور الصباحي على السارية المخصصة له بكل مدرسة ومنشأة تعليمية، مع ترديد النشيد الوطني من جميع الطلبة ومنسوبي المدارس، وذلك على مدار خمسة أيام.

ورفع الطلبة والمعلمون العلم في ردهات المدارس وداخل الفصول، كما جرى تنظيم معارض خاصة للتعريف بالعلم السعودي في إدارات التعليم، إضافة إلى إقامة مسابقات ثقافية، وزيارة الفرق الكشفية الطلابية لبعض الجهات والمراكز الحكومية وإهدائهم العلم الوطني لمنسوبيها.

وخصصت مدارس التعليم العام الإذاعة المدرسية اليوم وطيلة هذا الأسبوع للحديث عن العلم وأهميته وتاريخه ودلالاته الرمزية، مع تخصيص الدقائق العشر الأولى من الحصة الأولى من الأحد إلى الخميس للحديث عن تاريخ العلم، إلى جانب استثمار دروس التربية الفنية بالمدارس لنشر ثقافة العلم الوطني، وإقامة فعاليات للرسم والتلوين في المدارس بمشاركة طلبة الصفوف الأولية.

وأطلقت مدارس التعليم العام في مكة المكرمة والقصيم وعدد من المناطق التي علقت الدراسة فيها اليوم بسبب هطول الأمطار، فعاليات الاحتفاء بمناسبة يوم العلم عن طريق «منصة مدرستي»، وفعلت حزمة من البرامج التفاعلية للطلاب والطالبات عن بعد، وسط تفاعل إيجابي بين المعلمين والطلبة، وإشراف ومتابعة من مديري المدارس، والمشرفين التربويين، ومكاتب وإدارات التعليم.

فعاليات يوم العلم بالمدارس:

