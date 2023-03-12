«يوم العلم» يعزز قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الناشئة

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ونظمت الوزارة عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة ضمن احتفائها بهذه المناسبة الوطنية، حيث توشحت مباني ومقراتها بكافة قطاعاتها وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بالمناطق والمحافظات بعلم المملكة، ورفع العلم في الطابور الصباحي على السارية المخصصة له بكل مدرسة ومنشأة تعليمية، مع ترديد النشيد الوطني من جميع الطلبة ومنسوبي المدارس، وذلك على مدار خمسة أيام.
ورفع الطلبة والمعلمون العلم في ردهات المدارس وداخل الفصول، كما جرى تنظيم معارض خاصة للتعريف بالعلم السعودي في إدارات التعليم، إضافة إلى إقامة مسابقات ثقافية، وزيارة الفرق الكشفية الطلابية لبعض الجهات والمراكز الحكومية وإهدائهم العلم الوطني لمنسوبيها.
وخصصت مدارس التعليم العام الإذاعة المدرسية اليوم وطيلة هذا الأسبوع للحديث عن العلم وأهميته وتاريخه ودلالاته الرمزية، مع تخصيص الدقائق العشر الأولى من الحصة الأولى من الأحد إلى الخميس للحديث عن تاريخ العلم، إلى جانب استثمار دروس التربية الفنية بالمدارس لنشر ثقافة العلم الوطني، وإقامة فعاليات للرسم والتلوين في المدارس بمشاركة طلبة الصفوف الأولية.
وأطلقت مدارس التعليم العام في مكة المكرمة والقصيم وعدد من المناطق التي علقت الدراسة فيها اليوم بسبب هطول الأمطار، فعاليات الاحتفاء بمناسبة يوم العلم عن طريق «منصة مدرستي»، وفعلت حزمة من البرامج التفاعلية للطلاب والطالبات عن بعد، وسط تفاعل إيجابي بين المعلمين والطلبة، وإشراف ومتابعة من مديري المدارس، والمشرفين التربويين، ومكاتب وإدارات التعليم.
فعاليات يوم العلم بالمدارس:
- توشحت مباني ومقرات وزارة التعليم بعلم المملكة.
- رفع العلم في الطابور الصباحي على السارية.
- ترديد النشيد الوطني على مدار خمسة أيام.
- رفع العلم في ردهات المدارس وداخل الفصول.
- تنظيم معارض خاصة للتعريف بالعلم السعودي.
- إقامة مسابقات ثقافية، وزيارة الفرق الكشفية الطلابية.
- تخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن العلم وأهميته.
- استثمار دروس التربية الفنية لنشر ثقافة العلم الوطني.
- إقامة فعاليات للرسم والتلوين بمشاركة طلبة الصفوف الأولية.
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