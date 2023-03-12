موجة ماطرة على 9 مناطق

هطلت، الأحد، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شملت: (أبها- خميس مشيط- بيشة- سراة عبيدة -أحد رفيدة- الحرجة- تثليث- النماص- بلقرن -المجاردة- محايل- بارق- تنومة- الربوعة- البرك)، ومن المتوقع أن تستمر الحالة المطرية على المنطقة إلى يوم الخميس.

كما شهدت عدد من المناطق والمحافظات أمطارًا متفرقة من خفيفة إلى غزيرة شملت منطقة الرياض والباحة والمنطقة الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وتبوك ومكة المكرمة، ونجران بعد موجة الغبار التي شهدتها المنطقة منذ يومين.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط قد تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، ومن مترين إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي، ومتوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيفة الموج.

أمطار مسجلة خلال 24 ساعة بـ«الملم»

الرياض

0.3

الباحة

3.0

القصيم

2.5

المدينة المنورة

3.6

تبوك

0.2

أبها

2.2

خميس مشيط

2.3

الطائف

1.2

نجران

2.8