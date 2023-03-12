إطلاق 92 كائنا فطريا

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارتي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن الفضلي 92 كائنًا فطريًا، في متنزه البيضاء البري في منطقة المدينة المنورة يوم أمس، وذلك ضمن برامج التعاون بين المركزين لإثراء التنوع الأحيائي في المنطقة وإعادة التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.

وتميز الإطلاق بتنوع الكائنات؛ حيث أطلقت لأول مرة 10 أنواع من الكائنات دفعة واحدة بينها وعول جبلية وظباء إدمي، إضافة إلى نسور وعقبان وقطا حجازي وقمري وقبر صحراوي ويمام طويل الذنب، كما أنه الإطلاق الأول في منطقة المدينة المنورة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، إن الإطلاق في المتنزهات الوطنية يهدف لرفع جاذبية هذه المتنزهات ورفع مستوى الوعي البيئي لزوارها، ولكون معظمها واقعًا ضمن ممرات الاتصال الآمنة بين المناطق المحمية.