إطلاق 92 كائنا فطريا

وتميز الإطلاق بتنوع الكائنات؛ حيث أطلقت لأول مرة 10 أنواع من الكائنات دفعة واحدة بينها وعول جبلية وظباء إدمي، إضافة إلى نسور وعقبان وقطا حجازي وقمري وقبر صحراوي ويمام طويل الذنب، كما أنه الإطلاق الأول في منطقة المدينة المنورة.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، إن الإطلاق في المتنزهات الوطنية يهدف لرفع جاذبية هذه المتنزهات ورفع مستوى الوعي البيئي لزوارها، ولكون معظمها واقعًا ضمن ممرات الاتصال الآمنة بين المناطق المحمية.
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