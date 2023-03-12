

الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أقامت وزارة الداخلية، احتفالًا بذكرى يوم العَلَم، الذي يوافق الـ (11) من مارس من كل عام، تضمَّن مسيرات سلام العَلَم في مناطق المملكة وعروض حرس الحدود في الواجهة البحرية، والمشاركة مع وزارة الثقافة في ساحة قصر المصمك بالرياض، ونشر محتوى توعوي وتثقيفي عن العَلَم واستخداماته ومحظوراته، واكتست مبانيها ومباني قطاعاتها الأمنية اللون الأخضر، تعبيرًا عن مكانة العَلَم الوطني منذ تأسيس الدولة

وعبَّر منسوبو وزارة الداخلية عن اعتزازهم وفخرهم بهذا اليوم، الذي كان شاهدًا على ملحمة بداية تأسيس الدولة السعودية وتاريخها الممتد إلى وقتنا الحاضر، ووحدة الصف واجتماع الكلمة، والقوة والعزة والحكمة وعلو المكانة، التي استمرت حتى العهد الميمون لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهده الأمين حفظهما الله.

// انتهى //

22:44ت م

0275



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسأقامت وزارة الداخلية، احتفالًا بذكرى يوم العَلَم، الذي يوافق الـ (11) من مارس من كل عام، تضمَّن مسيرات سلام العَلَم في مناطق المملكة وعروض حرس الحدود في الواجهة البحرية، والمشاركة مع وزارة الثقافة في ساحة قصر المصمك بالرياض، ونشر محتوى توعوي وتثقيفي عن العَلَم واستخداماته ومحظوراته، واكتست مبانيها ومباني قطاعاتها الأمنية اللون الأخضر، تعبيرًا عن مكانة العَلَم الوطني منذ تأسيس الدولة السعودية وتاريخها التليد، وتراثها العريق، وحاضرها المجيد.وعبَّر منسوبو وزارة الداخلية عن اعتزازهم وفخرهم بهذا اليوم، الذي كان شاهدًا على ملحمة بداية تأسيس الدولة السعودية وتاريخها الممتد إلى وقتنا الحاضر، ووحدة الصف واجتماع الكلمة، والقوة والعزة والحكمة وعلو المكانة، التي استمرت حتى العهد الميمون لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //22:44ت م0275

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الداخلية تحتفي بذكرى يوم العَلَم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.