السعودية اليوم / أمطارٌ غزيرةٌ مصحوبة بزخات من البرد على مراكز محافظة تيماء



تبوك 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مراكز محافظة تيماء بمنطقة تبوك شملت، مراكز الكتيب ومديسيس والجهراء وضواحيهما.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

// انتهى //

22:30ت م

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