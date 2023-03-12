السعودية اليوم / تعليم جدة يحتفي بـ "يوم العَلَم"



جدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة - اليوم - "بيوم العَلَم" الذي يوافق 11 مارس من كل عام، بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، ومساعدي المدير العام ومديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم ومنسوبي الإدارة، وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

واستهل الحفل فقراته بتأدية تحية العَلَم في الفناء الخارجي، التي قام بها عدد من القادة الكشفيين، واشتملت الفقرات على تقديم عرض مرئي.

وتضمَّن الحفل ندوة بعنوان "عَلَمِي سعودي"، تناولت خلاله تاريخَ العَلَم السعودي ونظامَه ومدلولاتِه قدمها مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم جدة الدكتور سعود الخديدي، فيما أدار الندوة مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم جدة حمود الصقيران.

وأكد الدكتور الزارع، أهميةَ احترام العَلَم وإثراء عقول الطلاب والطالبات بمدلولاته وتاريخه وترسيخ أهمية احترامه في نفوسهم؛ لتعزيز المواطنة الصالحة لديهم، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.

// انتهى //

22:07ت م

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