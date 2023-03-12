السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تطلقُ جائزةَ سلام البيطرية للبحث العلمي والإبداع والابتكار في مجال الإبل



الأحساء 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أطلقت الجمعية الطبية البيطرية

وأوضح رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، أن هذه الجائزة ستكون سنوية يتم الإعلان عنها من قبل أمانة الجائزة وتمنح للباحثين المتميزين؛ وذلك بهدف تطوير البحث العلمي وتشجيع الباحثين والعلماء المتخصصين في مجال أبحاث الإبل، وذلك من خلال دعم حركة البحث العلمي وإثراء الحياة الثقافية والعلمية بالبحوث والدراسات المتخصصة.

// انتهى //

22:01ت م

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الأحساء 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسأطلقت الجمعية الطبية البيطرية السعودية بجامعة الملك فيصل - اليوم - جائزة سلام للبحث العلمي والابتكار في مجال الإبل، بالتعاون مع مجموعة سلام البيطرية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس للجمعية العالمية لأبحاث وتنمية الإبل وتطويرها.وأوضح رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، أن هذه الجائزة ستكون سنوية يتم الإعلان عنها من قبل أمانة الجائزة وتمنح للباحثين المتميزين؛ وذلك بهدف تطوير البحث العلمي وتشجيع الباحثين والعلماء المتخصصين في مجال أبحاث الإبل، وذلك من خلال دعم حركة البحث العلمي وإثراء الحياة الثقافية والعلمية بالبحوث والدراسات المتخصصة.// انتهى //22:01ت م0258

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.