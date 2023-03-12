السعودية اليوم / المديرية العامة للسجون والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة توقِّعَان مذكرةَ تعاون



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

وَقَّعَت المديرية العامة للسجون والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مذكرة تعاون بحضور مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي بن إبراهيم الحسيني؛ لتقديم الدعم للبرامج التدريبية والإصلاحية للنزلاء والنزيلات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وغير الربحي، بتقديم برامج تدريبية للرفع من قدرات النزلاء وزيادة وعيهم في مجال ريادة الأعمال والإسهام في تجهيزهم للبدء بأعمالهم بعد انتهاء محكومياتهم.

وستسهم مذكرة التعاون في تبادل الخبرات في مجال تدريب وتطوير النزلاء والنزيلات وتقديم الدورات النوعية التي تتناسب مع مؤهلاتهم وحصولهم على شهادات معتمدة تساعدهم على الانخراط في سوق العمل بعد الإفراج عنهم.

// انتهى//

21:46ت م

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