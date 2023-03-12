شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تسب اللاعبين بعد السقوط أمام إنبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مباراة الزمالك بنظيره إنبي بهزيمة الفارس الأبيض بهدفين نظيفين، ضمن الجولة ال20 من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق الأبيض سقوطه المتكرر فى الآونة الأخيرة.

وحرصت جماهير الزمالك على سب اللاعبين عقب إنتهاء المباراة، فى إشارة إلى غضبهم الشديد من مردود الفريق، والذي تعرض للهزيمة الخامسة له فى الدوري هذا الموسم بذلك الأسلوب السيئ.

وعلى الرغم من البداية الحماسية لجماهير الزمالك، ودعمهم للفريق لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، إلا أنه سرعان ما تغير سير هذه الهتافات، والتى نادت برحيل بعض اللاعبين.



ترتيب الزمالك فى الدوري المصري

هذا ويحتل الزمالك المركز الخامس فى الدوري المصري برصيد 33 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الغريم التقليدي الأهلى صاحب صدارة برصيد 44 نقطة.



موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره شباب بلوزداد يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.