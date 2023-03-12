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محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ الخسارة على حساب فريق إنبي في إطار الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي اقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يسقط أمام إنبي في الدوري المصري

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق إنبي بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبى الفريقين من أجل تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة العشرين سجل رفيق كابو الهدف الأول لصالح فريق إنبي، وبعدها حاول لاعبى الزمالك من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل ولكن دون جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا بأكثر من لاعب من أجل تسجيل هدف التعادل والعودة إلى المنافسة من جديد ولكن مر الوقت دون حدوث اي جديد من قبل لاعبى الفريق الأبيض، وفي الدقيقة السابعة والستين سجل على فوزي الهدف الثاني لصالح فريق إنبي لتنتهى المباراة بفوز إنبي بهفدين دون رد.