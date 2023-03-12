شكرا لقرائتكم خبر عن يلا شوت الشوط الثاني بث مباشر الزمالك وإنبي رابط يوتيوب دون تقطيع || مشاهدة الزمالك وإنبي هدف على فوزي العالمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بث مباشر مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري 2022/2023، تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المصرية في جميع أنحاء العالم، إلى لقاء نارٍ يجمع بين الزمالك وإنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.

الشوط الثاني بث مباشر الزمالك وإنبي

الزمالك وانبي في الدوري المصري 2022/2023

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراته القادمة أمام نظيره إنبي، تحديدًا في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 12 من شهر مارس الجاري تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

ويحتضن ملعب القاهرة الدولي لقاء الزمالك وإنبي، بعد أن خاض الزمالك مباراته الأخيرة على ستاد برج العرب أمام الترجي في مسابقة دوري الأبطال 2022/2023.

موقف الزمالك وإنبي في ترتيب الدوري المصري 2022/2023

يقع الزمالك في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حاملًا في رصيده 33 نقطة، بعدما حقق النادي 9 انتصارات و6 تعادلات ووقع في فخ الخسارة 4 مرات.

بينما يعاني إنبي في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما حقق النادي 4 انتصارات و5 تعادلات، وخسر في 11 مباراة.