شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل المبكر في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت إعفاء الطلاب من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان من أجور التسجيل، أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل «رافد» الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي، بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445هـ، وذلك عبر نظام نور الوزاري:https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx. ودعت الشركة أولياء أمور الطلبة إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكرا قبل انتهاء فترة التسجيل الذي سيتم إغلاقه في يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023م، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء التسجيل المبكر في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.