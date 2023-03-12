اجتماع بجازان لاستثمار طاقات طلاب الجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم الاجتماع الثاني والعشرين للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية. وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور يحيى فقيهي أن الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يهدف إلى تفعيل التواصل بين عمادات شؤون الطلاب في الجامعات السعودية، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين العمادات، مبينا أن الاجتماع سيناقش عددا من المبادرات التي تعنى بتعزيز دور الطالب الجامعي من خلال ما يقدم من برامج وخدمات متطورة، وصولا لتحقيق طموحات طلبة الجامعة السعودية بتنمية واستثمار طاقاتهم ليسهموا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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