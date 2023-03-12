شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى.. السماح للمدارس الأهلية بالتقويم الذاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى في تاريخ التعليم بالمملكة سيتاح للمدارس الأهلية البدء في عمليات التقويم الذاتي عبر منصة رقمية خصصت لهذا الغرض، حيث دشنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز» أمس. عمليات الاعتماد المدرسي عبر منصة التقويم الذاتي الرقمية.

ووقعت الهيئة 71 اتفاقية لتنفيذ الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية مع شركات وجهات تعليمية عدة تضم 1040 مدرسة، وتواصلت مع عدد من هذه المدارس من خلال مركز «تميز» لتقديم برامج تدريبية للتهيئة، ولتمكينها من البدء في عمليات التقويم الذاتي ابتداء من اليوم، حيث تعد الدفعة الأولى من المدارس الأهلية والعالمية في المملكة.

ويعد برنامج الاعتماد المدرسي بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجا في ممارسة المدرسة اليومية.

الجدير بالذكر أن مركز «تميز» هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم العام، وتحسن أساليب التقويم، وتحسن البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.

أهداف برنامج الاعتماد المدرسي

