للمرة الأولى.. السماح للمدارس الأهلية بالتقويم الذاتي

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ووقعت الهيئة 71 اتفاقية لتنفيذ الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية مع شركات وجهات تعليمية عدة تضم 1040 مدرسة، وتواصلت مع عدد من هذه المدارس من خلال مركز «تميز» لتقديم برامج تدريبية للتهيئة، ولتمكينها من البدء في عمليات التقويم الذاتي ابتداء من اليوم، حيث تعد الدفعة الأولى من المدارس الأهلية والعالمية في المملكة.
ويعد برنامج الاعتماد المدرسي بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجا في ممارسة المدرسة اليومية.
الجدير بالذكر أن مركز «تميز» هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم العام، وتحسن أساليب التقويم، وتحسن البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.
أهداف برنامج الاعتماد المدرسي
- ضبط جودة المدخلات والعمليات
- ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها
- زيادة رضا المستفيدين
- رفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية
- تعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية
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