شكرا لقرائتكم خبر «على خطى الرسول».. فيلم وثائقي عالمي في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، الفيلم الوثائقي «على خطى الرسول» الذي يتناول هجرة الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

واستغرق العرض 8 أيام، في «بينالي الفنون الإسلامية» في جدة، بحضور نخبة من المختصين والمهتمين في الفنون الإسلامية والمفكرين والإعلامين من داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت مديرة البرامج في إثراء نورة الزامل، أن الفيلم يأتي ضمن مشروع ثقافي متكامل لسرد وتوثيق الأحداث التاريخية المهمة للهجرة النبوية الشريفة بطريقة معاصرة، حيث يشتمل المشروع الذي يقدمه المركز بالتعاون مع الشركاء، على معرض متنقل افتتح في مركز إثراء بالظهران العام الماضي على أن يجوب مدن العالم خلال السنوات المقبلة.

ويشتمل المشروع على كتاب يتناول الهجرة وفقا لسرد الأحداث المقترنة بالصورة التوضيحية والتي تقدم للقارئ رحلة معرفية قيّمة، إلى جانب الفيلم الذي يعرض للمرة الأولى في بينالي الفنون الإسلامية.

وأكدت الزامل سعي إثراء إلى إعادة مشروع الهجرة من خلال شراكات مع فنانين وأكاديميين ومؤسسات ثقافية من جميع أنحاء العالم؛ لإعادة تقديم حجر الزاوية في التاريخ الإسلامي في سياق جديد.

ويستعرض الفيلم الوثائقي جهود 20 عاما تناثرت على أثر خطى النبي وتحديد مساره بدقة فائقة، حيث يروي الفيلم رحلة استكشاف الدكتور عبدالله القاضي النبوية طريق الهجرة النبوية، ويمضي ليبحث عن إجابات لأسئلة المشاهد ويسرد قصة الهجرة من بدايتها، ويعرض تأثير العصر الحديث عليها، كما يزيح الستار عن هذه المواقع من خلال مقاربة النصوص التاريخية للبحث الميداني.

مكونات المشروع:

