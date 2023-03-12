شكرا لقرائتكم خبر «على خطى الرسول».. فيلم وثائقي عالمي في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستغرق العرض 8 أيام، في «بينالي الفنون الإسلامية» في جدة، بحضور نخبة من المختصين والمهتمين في الفنون الإسلامية والمفكرين والإعلامين من داخل المملكة وخارجها.
وأوضحت مديرة البرامج في إثراء نورة الزامل، أن الفيلم يأتي ضمن مشروع ثقافي متكامل لسرد وتوثيق الأحداث التاريخية المهمة للهجرة النبوية الشريفة بطريقة معاصرة، حيث يشتمل المشروع الذي يقدمه المركز بالتعاون مع الشركاء، على معرض متنقل افتتح في مركز إثراء بالظهران العام الماضي على أن يجوب مدن العالم خلال السنوات المقبلة.
ويشتمل المشروع على كتاب يتناول الهجرة وفقا لسرد الأحداث المقترنة بالصورة التوضيحية والتي تقدم للقارئ رحلة معرفية قيّمة، إلى جانب الفيلم الذي يعرض للمرة الأولى في بينالي الفنون الإسلامية.
وأكدت الزامل سعي إثراء إلى إعادة مشروع الهجرة من خلال شراكات مع فنانين وأكاديميين ومؤسسات ثقافية من جميع أنحاء العالم؛ لإعادة تقديم حجر الزاوية في التاريخ الإسلامي في سياق جديد.
ويستعرض الفيلم الوثائقي جهود 20 عاما تناثرت على أثر خطى النبي وتحديد مساره بدقة فائقة، حيث يروي الفيلم رحلة استكشاف الدكتور عبدالله القاضي النبوية طريق الهجرة النبوية، ويمضي ليبحث عن إجابات لأسئلة المشاهد ويسرد قصة الهجرة من بدايتها، ويعرض تأثير العصر الحديث عليها، كما يزيح الستار عن هذه المواقع من خلال مقاربة النصوص التاريخية للبحث الميداني.
مكونات المشروع:
- كتاب يتناول الهجرة.
- سرد الأحداث المقترنة بالصورة التوضيحية.
- تقديم رحلة معرفية قيمة.
- فيلم يعرض للمرة الأولى في بينالي الفنون الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر «على خطى الرسول».. فيلم وثائقي عالمي في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.