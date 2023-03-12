شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد هذا القرار استمرارا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعيها إلى تطوير جميع الخدمات وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقا للمتغيرات الاقتصادية وبما يتناسب معها، حيث تؤكد الوزارة لجميع المنشآت المعنية في الاستقدام ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.
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