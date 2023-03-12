زواج جماعي للمكفوفين والكفيفات بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جمعية المكفوفين الأهلية «كفيف» مساء الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حفل الزواج الجماعي الـ21 للمكفوفين والكفيفات، الذي سيستفيد منه 67 شخصا، وذلك تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود الراجحي، أن الجمعية تسعى إلى تحسين حياة ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير الفرص لهم لينعموا بحياة كريمة بما يحقق أهداف ورؤية 2030، مشيرا إلى أن الجمعية تعنى بالمعاقين وتخصص لهم البرامج والأنشطة التدريبية التي تساعدهم، وتؤهلهم للانخراط في سوق العمل مستقبلا.

من جهتها أوضحت رئيسة قسم خدمات المستفيدين في الجمعية جميلة مسرحي، أن عدد المستفيدين منذ انطلاق البرنامج بلغ 298 مستفيدا ومستفيدة، لافتة إلى أن الجمعية تقدم 4 مجالات تخدم هذا البرنامج وهي: التوفيق، والإعانات المالية التي تمنح لكل مستفيد مبلغ 30 ألف ريال سعودي، إلى جانب الاستشارات والدورات التدريبية والتأهيلية، إضافة إلى برنامج ذرية الذي أطلق هذا العام وهو مخصص لمن هم بحاجة إلى مساعدات في عملية الإنجاب.