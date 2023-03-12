تسجيل 4047 مخالفة للوائح الغطاء النباتي في المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاحد - 12 مارس 2023 Sun - 12 Mar 2023 مكة - الرياض الدوريات خلال جولاتها الرقابية (مكة) الدوريات خلال جولاتها الرقابية (مكة) الدوريات خلال جولاتها الرقابية (مكة)

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