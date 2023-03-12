حملة توعوية عن المخالفات في الرعاية المنزلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مستهدفة مراكز الرعاية المنزلية في القطاع الصحي الخاص، تبدأ وزارة الصحة حملة توعوية عن أبرز المخالفات في ممارسة الرعاية المنزلية؛ خلال الفترة من 19 مارس حتى الأول من أبريل المقبل. وأكدت أنها ستقف ميدانيا على المنشآت الصحية من خلال فرق رقابية، وذلك بعد هذه الحملة التوعوية للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية في تلك العيادات، وتصحيح الملاحظات، وضبط المخالفات المستمرة، وإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، حاثة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات على مركز الاتصال 937. من أبرز المخالفات:





عدم وجود ترخيص للمؤسسة.



عمل الكوادر الطبية دون وجود ترخيص مزاولة المهنة.



تجاوز التخصص بامتياز موثق غير نظامي.



تجاوزات التخصص الأخرى.



عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الواجب توفرها.



عدم توثيق الزيارات وخطة العلاج في سجل المريض الصحي.



قصور في مكافحة العدوى والتعقيم.



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